Многие высокопоставленные лица Китая говорили, что коронавирус в страну привезли США, - Помпео

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Госсекретарь США заявил, что "многие высокопоставленные лица в коммунистической партии Китая" говорили о том, что это якобы США "привезли это (вирус) в Китай".

"Это бред сумасшедшего", - сказал Помпео, комментируя подобные предположения.

Тем не менее, сказал он, "сейчас не время обвинять друг друга в распространении вируса, а время решать эту глобальную проблему". По его словам, США готовы работать над борьбой с пандемией коронавируса со всеми странами, включая Китай.

"Мы отчаянно хотим работать с каждой страной мира, это мировая пандемия. Это то, над чем Соединенные Штаты хотят работать со всеми странами, включая Китай, чтобы понять, как спасти многих людей и восстановить наши экономики...", - сказал Помпео.

Он добавил, что США готовы помогать своим партнерам по G7 в борьбе с вирусом.

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