Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина".

Глава МИД заявил, что он с самого начала выступал за возвращение украинцев из-за границы, но в то же время он считает, что необходимо обеспечивать максимально жесткий контроль для тех, кто возвращается, чтобы избегать распространения инфекции.

"Очевидно, что при таком массиве людей, которые возвращаются в Украину, что называется "кто-то проскакивал", но эти случаи выяснены", - сказал Кулеба и добавил, что ситуация контролируемая.

Также он сказал, что за границей еще 20 тыс. украинцев изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины.

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"Теперь логистика их возврата будет существенно осложнена, и не только, я хочу подчеркнуть, за то решение, которое было озвучено (о закрытии границы для регулярного сообщения любых пассажирских перевозок с 27 марта. - Ред.), но также и то, что очень много стран в мире сворачивают авиасообщение, и поэтому очень проблемно добраться, например, из Латинской Америки или островов в Тихом океане", - добавил министр.

Напомним, по состоянию на вечер 25 марта, по данным МИД, в Украину из-за границы было эвакуировано 82804 украинца.