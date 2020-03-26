Число жертв коронавируса в мире превысило 21,3 тыс. человек, инфицированных - 471,7 тыс., выздоровевших - 114,8 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. Так, в стране зафиксировано 7503 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 74386 больных.

В Испании зафиксировано 49 515 больных (скончались 3647), Германии - 37323 (206), Франции - 25600 (1331), Великобритании - 9 640 (465), Швейцарии -10 897 (152), Нидерландах - 6440 (356), Австрии - 5588 (31), Бельгии - 4937 (178), Норвегии - 3 100 (14), Португалии - 2995 (43), Швеции - 2526 (62), Турции - 2433 (59), Дании - 1862 (34), Чехия - 1654 (шесть), Ирландия - 1564 (девять).

В США зафиксировано 69 194 инфицированных, 1042 смертных случаев.

В Бразилии коронавирус выявлен у 2554 человек, скончались 59, в Канаде - у 3304, 26 случаев смерти.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3291 человек, зарегистрировано 81 727 случаев заболевания.

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В Иране число жертв достигло 2077 при 27017 заразившихся.

В Южной Корее зарегистрированы 131 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9241.

В Украине 145 заболевших и пятеро скончавшихся от коронавируса.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.