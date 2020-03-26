На Львовщине возросло число подозрений на коронавирус, только за ночь обратились пять новых пациентов, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, об этом сообщили врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко.

Пациенты из города Львова, Нового Роздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

"Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больницы - 53 человека. На самоизоляции находятся 54 человека. За все время выписано - 37 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки приближен к тяжелому. Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID- 19 обратилось 144 человека", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что по результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус 115 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Напомним, по состоянию на 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов составляет 5. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы.