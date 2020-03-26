Украина сможет помочь поставками этилового спирта Италии и другим странам, страдающим от коронавируса, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр сообщил, что ранее на заседании правительства было принято решение о запрете экспорта спирта, на основе которого изготавливают все дезинфицирующие средства.

"Теперь принято решение: все эти заводы открываются, и они будут работать в полной мере. Это необходимо каждому, и скоро эти дезинфекторы будут у каждого по доступной цене", - сказал Аваков.

По его словам, в ближайшее время Украина "насытит дезинфекторами всю страну и у каждого это будет по доступной цене". А после насыщения внутреннего рынка, экспорт спирта разрешат, чтобы помочь Италии и другим странам в обеспечении дезинфицирующими средствами.

"И это (спирт. - Ред.) - наша международная валюта, которой мы сможем помочь итальянцам, когда мы в ближайшие дни насытим свой рынок спиртом и дезинфицирующими средствами", - добавил Аваков.

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