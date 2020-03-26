Макрон объявил военную операцию "Устойчивость" для борьбы с коронавирусом

Как сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на RFI, об этом Макрон сказал, во время пресс-конференции в восточно-французском городе Мюлуз, пораженном коронавирусом, где армия создала военный полевой госпиталь.
Президент пояснил, что мобилизовал армию для помощи населению, пострадавшему от эпидемии.
"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию"Устойчивость", отдельную от операции "Часовой", в ходе которой продолжается борьба с терроризмом", - отметил Макрон.
В рамках новой операции вертолет Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолет Dixmude - в зону Антильских островов в поддержку французских заморских территорий.
Французских военных приобщали к медико-логистическим операциям с начала эпидемии в стране. Военные эвакуировали пациентов из сильно пострадавшего восточного региона Франции в районы, которые менее заполнены пациентами с коронавирусом.