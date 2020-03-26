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26.03.20 09:58

Украина еще может локализовать коронавирус жесткими мерами, иначе число жертв будет катастрофическим, - Емец

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что государство должно действовать решительно, чтобы спасти тысячи жизней украинцев, и настаивает на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу, в сочетании с другими службами.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Емец подчеркнул, что по опыту китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий.

"Первый - это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать", - отметил он.

Второй - это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю.

"Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, что не удается в Европе", - подчеркнул Емец.

"Третий столп борьбы - это госпитальный, или этап лечения", - сказал Емец, отметив, что к третьему этапу недореформированная медицинская система Украины не готова.

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