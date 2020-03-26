В оккупированном Крыму "суд" оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева

Об этом сообщила его адвокат Лиля Гемеджи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.реалии".

"В суде последовательно были озвучены доводы защиты о невозможности содержания моего подзащитного под стражей. Указывалось на то, что согласно рекомендациям ВОЗ из-за коронавируса COVID-19, неободимо группу риска содержать в отдельных условиях. И Сервер, который перенес ОРВИ, который с 3 марта находился с повышенной температурой тела и в отношении которого не проведен тест на коронавирус, не поставлен точный диагноз, как раз попадал в эту уязвимую категорию", - cказала Гемеджи.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

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