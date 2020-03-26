На утро 26 марта в Украине зафиксировано 43 новых случая COVID-19, всего подтверждены 156 случаев, за сутки поступило 183 подозрения, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1 случай;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 2 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Запорожская область - 7 случаев;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;
г. Киев - 34 случая;
Киевская область - 24 случая;
Львовская область - 2 случая;
Луганская область - 1;
Одесская область - 4;
Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный;
Херсонская область - 1 случай;
Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
Черкасская область - 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020 в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.