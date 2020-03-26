Минздрав: Здоровым людям не надо носить маски, если только они не оказывают помощь больному COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Facebook.

Так, в ведомстве перечислили случаи при которых необходимо носить маску:

▪️ здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку больному COVID-19;

▪️ если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;

▪️ маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;

▪️ если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Также в Минздраве рассказали. как правильно пользоваться медицинской маской:

▪️ прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;

▪️ покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;

▪️ не прикасайтесь маски во время ее ношения;

▪️ если надо коснуться маски, обработайте руки; спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте

▪️ если маска станет влажной, замените ее новой;

▪️ не используйте маску повторно.

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В ведомстве отметили, что маску тоже нужно снимать правильно и дали следующие рекомендации:

▪️ осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;

▪️ немедленно выбросьте в закрытый контейнер;

▪️ тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.