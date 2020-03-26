Фракция "ЕС" призывает власть принять "антиколомойский" закон, необходимый для новой программы с МВФ, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Сейчас мы увидели, ночью нам прислали законопроект, который правительство предлагает на рассмотрение парламента, там есть несколько чрезвычайно критических моментов. Первое. Если говорить о так называемом пакет МВФовских законов, в частности, о банках, там до сих пор предусмотрена эта норма - компенсации бывшим владельцам "ПриватБанка". То есть это означает, что в условиях, когда каждый украинец сегодня теряет из-за фактически потери работы, из-за этого вынужденного карантина, с украинцев пытаются собрать средства для того, чтобы оплатить эти компенсации", - сказала она.

Она отметила, что фракция не будет поддерживать эту норму.

"Конечно, мы никогда не будем поддерживать эту норму, хотя в целом за этот закон МВФовских, если изымается эта норма, наша политическая сила будет голосовать", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ.

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