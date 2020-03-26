Сегодня День Национальной гвардии Украины

13 марта 2014 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной Гвардии Украины", согласно которого эта структура - военное формирование с правоохранительными функциями. Базой для формирования личного состава НГУ стали внутренние войска МВД, а также добровольцы, сообщает Цензор.НЕТ.

С начала вооруженной агрессии России на Донбассе в ряды Национальной гвардии зачислили несколько добровольческих батальонов, которые воевали против российских оккупантов. С апреля 2014 года личный состав Нацгвардии во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины участвовал в Антитеррористические операции на востоке.

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Подразделения оперативного назначения Нацгвардии были сформированы по структуре подразделений Сухопутных войск ВСУ и обеспечены необходимой бронетехникой и вооружением.

Законом Украины установлено, что численность Национальной гвардии не может превышать 60 тыс. военнослужащих.

В 2018 году основными цветами Национальной гвардии стали оливковый, темно-синий и цветовая гамма Хищник.

Беретным знаком Нацгвардии является золотистая лучистая восьмиконечная звезда, наверху которой размещена гренада с пламенем.

"Уважаемые боевые друзья! Примите искренние поздравления по случаю шестой годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины. С первого дня создания формирования в бурном марте 2014 года и по сей день воины-гвардейцы ежедневно выполняют задачи по защите независимости и территориальной целостности государства на востоке Украины, все это время остаются одной из важнейших составляющих Объединенных сил. ... Руководство государства высоко ценит ратный труд военнослужащих. Вместе с тем высшим критерием оценки нашей работы остается уровень доверия общества. Я горжусь тем, что миллионы рядовых украинцев воспринимают воинов в гвардейских мундирах как своих защитников, на помощь которых можно положиться в любой ситуации. Высокое уважение и почет простых граждан - наша с вами общая заслуга, наивысшее достижение и ориентир на будущее. ... Выражаю искреннюю благодарность всем, кто добросовестной службой укрепляет авторитет Национальной гвардии Украины в обществе", - говорится в поздравлении командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана.

"Искренне поздравляю с профессиональным праздником - Днем Национальной гвардии Украины. Сегодня мы чествуем всех гвардейцев, которые героически укрепляют oбoрoноспособность государства и защищают безопасность украинского народа. Сейчас Национальная гвардия - это доблестные защитники Отечества, которіе стоят на страже конституционного строя, обеспечивают соблюдение прав и свобод человека, охрану важных государственных объектов и общественного правопорядка. Низкий поклон и вечная память бойцам, которые отдали свою жизнь ради нашей Родины. О подвиге каждого из них будут всегда помнить. Пусть любовь к родной земле и человеческая благодарность предоставляют вам вдохновение в нелегком и ответственном деле - служения Украине. Желаю всем военнослужащим и ветеранам Национальной гвардии крепкого здоровья, несокрушимости духа, мира и добра вам и вашим семьям", - говорится в поздравлении президента Владимира Зеленского.

"Перед Национальной гвардией всегда стояло много сверхтяжелых задач. Вы одними из первых встали на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, сейчас в усиленном режиме несете службу в каждом городе нашей страны. Ежедневно вы рискуете ради нас, защищаете государство, его критическую инфраструктуру, выполняете боевые и правоохранительные задачи. На ваших плечах самое ценное - безопасность граждан! Я поздравляю каждого нацгвардейца с профессиональным праздником и благодарю за вашу преданную службу! От вас, вашего мужества зависит защита мирной жизни украинцев, поэтому желаю вам вдохновения и силы. Пусть в ваших семьях царят любовь и согласие! Мира вам и здоровья в это непростое время!", - говорится в поздравлении спикера ВР Дмитрия Разумкова.