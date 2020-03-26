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26.03.20 10:39

Сегодня День Национальной гвардии Украины

Праздник установлен Указом Президента от 18 марта 2015 года.

Сегодня День Национальной гвардии Украины

13 марта 2014 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной Гвардии Украины", согласно которого эта структура - военное формирование с правоохранительными функциями. Базой для формирования личного состава НГУ стали внутренние войска МВД, а также добровольцы, сообщает Цензор.НЕТ.

С начала вооруженной агрессии России на Донбассе в ряды Национальной гвардии зачислили несколько добровольческих батальонов, которые воевали против российских оккупантов. С апреля 2014 года личный состав Нацгвардии во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины участвовал в Антитеррористические операции на востоке. 

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Подразделения оперативного назначения Нацгвардии были сформированы по структуре подразделений Сухопутных войск ВСУ и обеспечены необходимой бронетехникой и вооружением.

Законом Украины установлено, что численность Национальной гвардии не может превышать 60 тыс. военнослужащих.

В 2018 году основными цветами Национальной гвардии стали оливковый, темно-синий и цветовая гамма Хищник.

Беретным знаком Нацгвардии является золотистая лучистая восьмиконечная звезда, наверху которой размещена гренада с пламенем.

"Уважаемые боевые друзья! Примите искренние поздравления по случаю шестой годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины. С первого дня создания формирования в бурном марте 2014 года и по сей день воины-гвардейцы ежедневно выполняют задачи по защите независимости и территориальной целостности государства на востоке Украины, все это время остаются одной из важнейших составляющих Объединенных сил. ... Руководство государства высоко ценит ратный труд военнослужащих. Вместе с тем высшим критерием оценки нашей работы остается уровень доверия общества. Я горжусь тем, что миллионы рядовых украинцев воспринимают воинов в гвардейских мундирах как своих защитников, на помощь которых можно положиться в любой ситуации. Высокое уважение и почет простых граждан - наша с вами общая заслуга, наивысшее достижение и ориентир на будущее. ... Выражаю искреннюю благодарность всем, кто добросовестной службой укрепляет авторитет Национальной гвардии Украины в обществе", - говорится в поздравлении командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана.

"Искренне поздравляю с профессиональным праздником - Днем Национальной гвардии Украины. Сегодня мы чествуем всех гвардейцев, которые героически укрепляют oбoрoноспособность государства и защищают безопасность украинского народа. Сейчас Национальная гвардия - это доблестные защитники Отечества, которіе стоят на страже конституционного строя, обеспечивают соблюдение прав и свобод человека, охрану важных государственных объектов и общественного правопорядка. Низкий поклон и вечная память бойцам, которые отдали свою жизнь ради нашей Родины. О подвиге каждого из них будут всегда помнить. Пусть любовь к родной земле и человеческая благодарность предоставляют вам вдохновение в нелегком и ответственном деле - служения Украине. Желаю всем военнослужащим и ветеранам Национальной гвардии крепкого здоровья, несокрушимости духа, мира и добра вам и вашим семьям", - говорится в поздравлении президента Владимира Зеленского.

"Перед Национальной гвардией всегда стояло много сверхтяжелых задач. Вы одними из первых встали на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, сейчас в усиленном режиме несете службу в каждом городе нашей страны. Ежедневно вы рискуете ради нас, защищаете государство, его критическую инфраструктуру, выполняете боевые и правоохранительные задачи. На ваших плечах самое ценное - безопасность граждан! Я поздравляю каждого нацгвардейца с профессиональным праздником и благодарю за вашу преданную службу! От вас, вашего мужества зависит защита мирной жизни украинцев, поэтому желаю вам вдохновения и силы. Пусть в ваших семьях царят любовь и согласие! Мира вам и здоровья в это непростое время!", - говорится в поздравлении спикера ВР Дмитрия Разумкова.

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