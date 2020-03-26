Антикризисный штаб должен работать с участием чиновников и депутатов, чтобы защитить пожилых людей, медиков и экономику, - Порошенко

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Антикризисный штаб при президенте должен работать при участии чиновников и представителей парламента. Приоритетные задачи - обеспечение медицинских работников, защита людей пенсионного возраста и срочные антикризисные экономические меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Ирина Геращенко.

"Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь не столько о поддержке медицины и врачей, сколько о выплатах внешних долгов. Петр Порошенко определил позицию "Европейской Солидарности" - антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и депутатов, приоритетом должна быть - защита пожилых людей, медиков и защита экономики", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, катастрофа происходит с компенсацией НДС, которое "снова, как во времена Азарова, корректируется в ручном режиме".

"Мы категорически против снятия статей поддержки фермеров. Нужно вместе бороться с повышением цен, подорожанием продуктов. Государство должно защитить бедных, самых незащищенных, через создание продуктового фонда для стабилизации цен на самые необходимые продукты. Также Порошенко выступил с инициативой зеленого коридора и воздушного моста для поставок гуманитарной медицинской помощи для борьбы с короновирусом", - сообщает нардеп.

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