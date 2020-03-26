Указ Путина о земле в оккупированном Крыму усиливает основу для международных санкций, - посольство США

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Предоставление права владения землей в оккупированном Крыму только гражданам РФ усиливает основу для международных санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

"Новый "указ" России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставлении таких прав только россиянам просто усиливает основу для международных санкций. Мы еще раз твердо повторяем: # КримЦеУкраина",- сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Президент РФ Владимир Путин внес практически всю территорию оккупированного Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Путина о правах на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова, - Чубаров

В перечень вошли земельные участки таких районов: Бахчисарайского; Джанкойского; Кировского; Красноперекопского; Ленинского; Нижнегорского; Раздольненского; Сакского; Симферопольского; Советского; Черноморского. А также пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.

Указ Путина о земле в оккупированном Крыму усиливает основу для международных санкций, - посольство США 01

Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Крым посольство Путин США указ
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Топ комментарии
+7 Vadim Izumov
А зебил , молчит , он видит мир в глазах плешивой крысы. Сейчас самое время долбануть паршку.
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26.03.2020 11:02
+4 Kare Resa
Россия плевала на международное право, не выполнила Будапештские договоренности, плевала на суверенитет других государств, вероломно напала на Украину, оккупировала часть территории Украины. Десятки тысяч убитых, больше миллиона беженцев. Теперь Россия просит проявить гуманность и отменить санкции. В это время Путин подписывает указ о земле в оккупированном Крыму, опять плюет на международное право. В ответ цивилизованному миру необходимо ввести дополнительные новые санкции. Недопустимо, чтобы страна агрессор, оккупант - Россия оставалась безнаказанной. Президенту Украины Зеленскому необходимо быть инициатором введения новых санкций, если он президент Украины, а не шут с квартала
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26.03.2020 11:09
+3 Иван Петрович Сидоров
Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно .18:12, 16 мая 2019
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26.03.2020 11:01
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