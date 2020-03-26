В Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта на время действия карантина, - КГГА. СХЕМА

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Городская власть расширила перечень маршрутов наземного общественного транспорта на период действия в столице ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"С25 марта уже осуществляется перевозка пассажиров по специально введенному автобусному маршруте № 99-Д "Станция метро "Минская" - станция метро "Нивки" с заездом в Диагностический центр. Этот маршрут соединил 2 регулярных автобусных маршута - 99 и 32. Крайне важно, что новый маршрут позволит работникам нескольких медицинских учреждений, в частности, Киевской городской клинической больницы № 8 и городского Диагностического Центра, удобно добраться до работы", - отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Кроме того, 26 марта, с 7:00 начнет курсировать троллейбусный маршрут № 25 "Проспект Свободы" - "Станция метро" Почайна".

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"Это значительно улучшит транспортное сообщение жилого массива "Виноградарь", - добавил Александр Густелев.

В ведомстве напомнили, что на период действия ограничительных мероприятий в столице перевозка пассажиров в наземном общественном транспорте осуществляется исключительно при наличии специальных билетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.