10 млн масок, 69 портативных аппаратов ИВЛ, 3 рентгеновских комплекса отгружены Минздраву, - Госрезерв

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10 млн масок, 69 портативных аппаратов ИВЛ, 3 рентгеновских комплекса отгружены Минздраву, - Госрезерв

Государственное агентство резерва Украины отгрузило Министерству здравоохранения страны 9 млн 980 тыс. масок медицинского назначения и медоборудование, необходимое для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Госрезерва.

Так, последняя партия была отгружена в понедельник, 23 марта. Кроме того, были также переданы 69 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 1180 ручных дыхательных аппаратов, три рентгеновских комплекса, 1350 пульсометров, 34 кислородных концентратора.

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В целом Госрезерв передал Минздраву материальные ценности на сумму почти 69 млн грн.

Как отметил председатель Госрезерва Украины Ярослав Погорилый, договор о передаче материальных ценностей медицинского назначения был заключен между Минздравом и Госрезервом 11 февраля 2020 года, наряд на отгрузку подписан 12 февраля, но реально специалисты Минздрава приехали забирать маски только через две недели - 25 февраля.

По информации пресс-службы, Госрезерв, начиная с мая 2019 года, во исполнение распоряжения Кабмина №295-р неоднократно обращался в Минздрав с просьбой согласовать проект договора о передаче материальных ценностей медицинского назначения, "но получал отписки".

Коронавирус и карантин
вирус Госрезерв карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+10 133133
карантин введён 14 дней назад.

Шо это за турборежим и нахрена эти надцать штабов, если за 2 недели в аптеках не появились маски ?
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26.03.2020 11:50
+10 vitaliymkua
Не можуть знайти зеленого кольору.
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26.03.2020 11:51
+9 Mihalich e51ccc0f
Коронавірус посланий нинішній владі, як рятувальна експедиція. На що б вони могли списати свою провальну економічну політику, зовнішню політику, нехтування думкою своїх виборців? А зараз підвалила така відмазка - пандемія.
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26.03.2020 11:46
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