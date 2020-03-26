Себестоимость одного тестирования на коронавирус украинской тест-системой составляет 250 грн, - ученая Пивень

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Ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии Национальной академии наук Оксана Пивень заявила, что себестоимость одного тестирования украинской тест-системой на коронавирус составляет 250 грн.

Об этом она рассказала в эфире hromadske, передает Цензор.НЕТ.

По словам Пивень, Институт разработал тесты, основанные на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция).

"Мы провалидировали эту систему в Великобритании и проверили, как работает эта система на образцах уже больных украинских граждан. Она зарегистрирована в Украине. Уже разработана первая партия на 600 анализов, которые переданы в Центры общественного здоровья в Житомире и Киеве", - заявила она.

Кроме того, Пивень рассказала, что себестоимость одного тестирования украинской тест-системой составляет 250 грн ($8,94) в отличие от зарубежных аналогов, стоимость которых составляет 370-450 грн ($13,24-16,10).

"Однако, на данный момент, этот проект (производство тест-систем. - Ред.), мягко говоря, очень плохо финансируется. Даже те первые тесты, которые были сделаны, были сделаны за счет мощностей нашего института", - отметила научный сотрудник.

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Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Институт молекулярной биологии Национальной академии наук изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил Зеленский.

24 марта стало известно, что сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет.

Позже в Институте заявили, что отпуск за свой счет типичен для всех сотрудников учреждений НАНУ и не связан с коронавирусом.