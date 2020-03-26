25 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, подозрение на коронавирус у 80 человек, - ОГА

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25 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, подозрение на коронавирус у 80 человек, - ОГА

По состоянию на 10:45 26 марта 2020 официально подтверждено 25 случаев заболевания коронавирус. Все - взрослые.

Об этом сообщает Киевская ОГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Из них 14 - в Обуховском районе;
4 в Киево-Святошинском р-не;
2 в г. Бровары.
По одному в г. Борисполь, пгт Ставище, г. Ирпень., г. Белая Церковь и Белоцерковском районе.
Из них на стационарном лечении 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.

Подозрение на заражение имеют 80 человек.
Из них 25 - в Обуховском районе;
18 - в Киево-Святошинском районе;
9 - в Броварском районе;
5 - в г. Ирпень.
По 4 в г. Белая Церковь и Вышгородском районе.
6 в Бориспольском районе.
3 - в Фастовском районе.
2 - в Макаровском районе.
По одному в Белоцерковском, Ставищенском и Васильковском районах.

Установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.

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25 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, подозрение на коронавирус у 80 человек, - ОГА 01

Коронавирус и карантин
карантин Киевская область ОГА COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Татьяна Лайф
А вам не приходило в голову, что заболевшие не хотят разглашения своих фамилий? Особенно после 'теплой' встречи камнями в Санжарах
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26.03.2020 11:55
+2 Fjall_Raven
чему удивляться, уже один киев и его пригороды в которых расселены куршавельские отпускники, даёт фору всей черновицкой области вместе взятой.
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26.03.2020 12:03
+1 Підлога Маккартні
А комендантский час и ограничение свобод граждан с помощью дубинки Авакова, в таком случае, это нормально? Раз пошла такая пьянка, то давайте тотальный контроль, ведь это не шутки, речь идет о выживание человека как вида, и никакая сохранность персональных данных смысла не имеет.
Тем более что некоторые прокаженные такие как шахов, зеленский, хорошковский и дальше по списку - их фамилии известны 25 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, підозра на коронавірус у 80 осіб, - ОДА - Цензор.НЕТ 9694
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26.03.2020 11:59
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