25 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, подозрение на коронавирус у 80 человек, - ОГА

Об этом сообщает Киевская ОГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Из них 14 - в Обуховском районе;
4 в Киево-Святошинском р-не;
2 в г. Бровары.
По одному в г. Борисполь, пгт Ставище, г. Ирпень., г. Белая Церковь и Белоцерковском районе.
Из них на стационарном лечении 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.
Подозрение на заражение имеют 80 человек.
Из них 25 - в Обуховском районе;
18 - в Киево-Святошинском районе;
9 - в Броварском районе;
5 - в г. Ирпень.
По 4 в г. Белая Церковь и Вышгородском районе.
6 в Бориспольском районе.
3 - в Фастовском районе.
2 - в Макаровском районе.
По одному в Белоцерковском, Ставищенском и Васильковском районах.
Установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.
Тем более что некоторые прокаженные такие как шахов, зеленский, хорошковский и дальше по списку - их фамилии известны