В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков

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Под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет создан Антикризисный штаб по противодействию эпидемии коронавируса с участием представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в четверг на брифинге у здания Верховной Рады.

"Было принято решение создать Антикризисный штаб во главе с премьер-министром, потому что он сегодня тот человек, который более чем кто либо отвечает за борьбу с коронавирусом. Парламент полностью готов присоединиться и помогать, все политические аспекты были отложены всеми партиями и депутатскими группами, которые работают в парламенте. Они понимают ответственность перед людьми и перед государством", - сказал Разумков.

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Ранее лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что премьер-министр согласился включить в состав штаба председателей всех фракций и групп в парламенте, а также представителей Офиса президента и Кабинета министров.

Коронавирус и карантин
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По моему у него корона-вирус. Смотрит как рожа отсвечивает и блестит!!! В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 1638
В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 5591
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26.03.2020 11:50
+9 wake up-UA
В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 7257
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26.03.2020 11:50
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Двадцать шестой по счёту штаб.
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26.03.2020 11:52
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