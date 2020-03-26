В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков

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Под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет создан Антикризисный штаб по противодействию эпидемии коронавируса с участием представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в четверг на брифинге у здания Верховной Рады.

"Было принято решение создать Антикризисный штаб во главе с премьер-министром, потому что он сегодня тот человек, который более чем кто либо отвечает за борьбу с коронавирусом. Парламент полностью готов присоединиться и помогать, все политические аспекты были отложены всеми партиями и депутатскими группами, которые работают в парламенте. Они понимают ответственность перед людьми и перед государством", - сказал Разумков.

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Ранее лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что премьер-министр согласился включить в состав штаба председателей всех фракций и групп в парламенте, а также представителей Офиса президента и Кабинета министров.