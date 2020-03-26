Замглавы Департамента контрразведывательной защиты в сфере информбезопасности СБУ Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине

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юлия,лапутина

Юлия Лапутина стала второй в Украине женщиной-генералом

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора Юлии Лапутиной, полковнику Службы безопасности Украины. передает Цензор.НЕТ.

Юлия Лапутина занимает в СБУ должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Зеленский подписал указ №119/2020 в среду, 25 марта. В этот день СБУ отмечает 28-ю годовщину создания: 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла закон "О Службе безопасности Украины".

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Юлия Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине, пишет zn.ua.

12 октября 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-майора Людмиле Шугалей, начальнику Военно-медицинского управления СБУ.

В Вооруженных силах Украины и Национальной гвардии женщин-офицеров с генеральским званием нет.

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Топ комментарии
+6 Шрек Баблокат
у Григория Суркиса диагностировали короновирус.. лежит вместе с Хорошковским в Александровской больнице, которую они десятки лет обворовывали..
надеюсь, в больнице не будет достаточно лекарств и кислорода в балонах, потому что такие твари как Сиркисы, Каломойские, Медведчуки, Ахметовы, Хомутники и другие особи, ненужны Украине..
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26.03.2020 12:05
+4 Alexey Chernyavsky
Как и было : Ивану за атаку , хер в сраку, а маньке за манду генеральскую звезду.
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26.03.2020 12:03
+2 Зэлэный_Змий
А, блин, не дочитал новость до конца. Но за Мендель как-то обидно.
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26.03.2020 12:09
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