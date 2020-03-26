С сегодняшнего дня на Волыни начнут обустраивать 17 карантинных постов

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Семнадцать пропускных карантинных пунктов с сегодняшнего дня начнут обустраивать в связи с объявлением чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения острой респираторной болезни COVID-19 на Волыни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА в Facebook, такое решение приняли на заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством председателя ОГА Юрия Погуляйко 25 марта 2020.

"Карантинные посты будут контролировать соблюдение санитарных норм водителями транспортных средств, в частности делать температурный скрининг, проводить разъяснительную работу относительно обеспечения заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, будет действовать 9 контрольно-пропускных пунктов на въездах в областной центр с улиц: Владимирской, Киверцовской, Ривненской, Дубновского, Мамсурова, Львовской, со стороны сел Змиенец и Рованцы и массива Вышков.

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По области КПП установят на автомобильных дорогах Киверцовского и Маневицкого районов, в с. Крупа Луцкого района, пгт Цумань Киверцовского района, с. Журавники Гороховского района, г. Берестечко Гороховского района, с. Бережная Воля Любешевского района, с. Литовеж Иваничевского района", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на карантинных постах будут дежурить представители Национальной полиции, Национальной гвардии Украины в Волынской области и медработники.

Как сообщалось ранее, на Волыни зафиксировали два случая заболевания COVID-19.