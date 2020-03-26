Украина 27 марта осуществит специальные рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Германии и ряда других стран, - Мининфраструктуры

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Министерство инфраструктуры Украины обновило список эвакуационных рейсов, которые намерены осуществить украинские авиакомпании 27 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

Согласно информации на сайте ведомства, на 27 марта 2020 года запланированы рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).

Приобрести билеты можно через сайты авиакомпаний - МАУ и SkyUp.

"Согласно поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Министерство инфраструктуры, Министерство юстиции, МВД, МИД и профильные вице-премьеры должны разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу. Призываем украинцев за рубежом не медлить с возвращением домой", - подчеркивает министерство.

Мининфраструктуры также напоминает, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на коронавирус, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней.

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