Некоторые частные клиники не передают результаты положительных диагнозов на COVID-19 госорганам. Мы их получаем через Германию, - Кличко

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кличко

Мэр Киева просит правоохранителей жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конфренции.

"Я хочу обратиться в правоохранительные органы с просьбой жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками. Потому что некоторые из них сегодня тоже делают экспресс-тесты на коронавирус и не передают результаты положительных диагнозов государственным органам. А мы их потом получаем через Германию, или вообще не получаем. Я считаю это недопустимым!" - сказал он.

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Напомним, в Киеве зарегистрированы еще шесть случаев заболевания коронавирусом. Количество киевлян, заболевших COVID-19 возросло до 40 человек.

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Ali Hasan
Це про Эвролаб?
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26.03.2020 12:25
+6 Garinich
Так млять лишать лицензий и все, что вы с ними цацкаетесь. Ска нахрена нужна власть которая ничего не делает.
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26.03.2020 12:26
+5 Вла
"нєкоторьіє" - це клініка г-на пальчевського, який ссанки самого ссанича "аналізував"?!
Ти що, Віталя, це є особа наближена до ампіратора!!!
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26.03.2020 12:27
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