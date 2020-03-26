Некоторые частные клиники не передают результаты положительных диагнозов на COVID-19 госорганам. Мы их получаем через Германию, - Кличко

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Мэр Киева просит правоохранителей жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конфренции.

"Я хочу обратиться в правоохранительные органы с просьбой жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками. Потому что некоторые из них сегодня тоже делают экспресс-тесты на коронавирус и не передают результаты положительных диагнозов государственным органам. А мы их потом получаем через Германию, или вообще не получаем. Я считаю это недопустимым!" - сказал он.

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Напомним, в Киеве зарегистрированы еще шесть случаев заболевания коронавирусом. Количество киевлян, заболевших COVID-19 возросло до 40 человек.