Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала

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Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала

Руководство Верховной Рады не давало никаких поручений по обустройству VIP-палат в Александровской больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 26 марта, который состоялся после встречи руководства Верховной Рады, председателей депутатских фракций и представителей Кабинета министров Украины.

"Я не знаю об этом. Мы таких поручений не давали, не обращались. Будем надеяться, что как можно меньше наших сограждан будут попадать в палаты, а если, не дай бог, заболеют, то быстро выздоравливать", - сказал Разумков.

Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.

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Коронавирус и карантин
больница карантин Разумков Дмитрий COVID-19 коронавирус
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+18 вальтер
Опять все врут кроме зеко манды Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала - Цензор.НЕТ 6595
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26.03.2020 12:46
+11 Майкл Козырный
Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала - Цензор.НЕТ 1805
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26.03.2020 12:48
+10 Підлога Маккартні
VIP - палаты должны быть, ибо если Владимир Зеленских умрет от корона вируса - мы останимся без презедента
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26.03.2020 12:47
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