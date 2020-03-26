12 приехавших вчера из Польши жителей Днепропетровщины не прошли карантинный контроль, - облсовет

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12 приехавших вчера из Польши жителей Днепропетровщины не прошли карантинный контроль, - облсовет

Вчера в Украину поездом из Польши прибыли 600 человек, из которых 22 из Днепропетровской области.

Несмотря на то, что на вокзале их ожидали специальные микроавтобусы, услугами такого трансфера воспользовались только 10 человек. 12 человек по непонятным причинам не поехали. Об этом сообщил Днепропетровский облсовет, передает Цензор.НЕТ.

10 человек доставили в Царичанскую ЦРБ, где они проходят обследование.

Областные власти обратились к жителям, напомнив, что работает круглосуточная горячая линия: 0800-500-474.

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"Нам необходим контакт и данные о каждом человеке, кто возвращается из стран ЕС. Мы готовы высылать за группами из нескольких человек транспорт и доставлять их домой с прохождением всех диагностических процедур для того, чтобы минимизировать проникновение в область вируса", - отмечается в обращении.

12 приехавших вчера из Польши жителей Днепропетровщины не прошли карантинный контроль, - облсовет 01

Коронавирус и карантин
Днепропетровщина карантин эвакуация COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Ksenia VB
все по Зеленському...
і масок вже сказали не носити.
в мене таке враження, що вони навмисне організовують епідемію в країні, інакше їх знесе майдан вже восени.
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26.03.2020 12:50
+3 Гыг с Вами
чему радуемся?шо 73% не умнеют?
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26.03.2020 12:59
+3 Скабичевский
Ну и зачем таких привозить, пусть сидят в Польше, раз они считают себя здоровыми, продолжают работать. С таким мурлом нужно жестче, я только - за.
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26.03.2020 13:03
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