Порошенко предложил Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины Петр Порошенко.
Он также предложил включить в антикризисный штаб представителей парламентских фракций. Такой антикризисный штаб, по словам Порошенко, должен принимать необходимые для людей решения и жестко останавливать попытки под прикрытием эпидемии "протянуть" лоббистские решения.
"Сегодня я обратился к премьер-министру для того, чтобы был организован воздушный мост между Китаем и Украиной для того, чтобы аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, защитные маски распределить через 50 антивирусных центров для того, чтобы врачи знали, что они защищены. Будут защищены врачи - будут защищены люди", - подчеркнул Порошенко.
"Вторая позиция - защитить малоимущих. Соцопроса, проведенный в Украине, показывает, что большинство украинцев имеет финансовые ресурсы на месяц - полтора для того, чтобы физически прожить. И ответить этим людям - это сегодня задача власти. Мы предложили сегодня объединиться, я внес предложение войти в антикризисный штаб, и очень приятно, что мое предложение было принято. Под руководством премьер - министра, при участии председателя ВРУ, представительства Офиса Президента, руководителей или лидеров политических партий и фракций парламента этот антикризисный штаб будет нарабатывать не лоббистские "хотелки", которые хотели включить в эти законопроекты, а будет нарабатывать то, что защитит людей и страну", - добавил Порошенко.
Не те що оте недолуге..і зелене.
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Безвластие в Харьковской области: Зеленский поддержал Кернеса и Ярославского против главы ОГА Кучера
Харьков сейчас - пример развала власти в регионах и потери управляемости президентскими администрациями со стороны Офиса президента. 19 марта на пресс-конференции парочка местных феодалов - Геннадий Кернес и Александр Ярославский демонстративно оскорбили заместителя главы ОГА Пастуху и главу ОГА Кучера, потмоу что считают, что их собственный антикризисный штаб более значимый, чем антикризисный штаб главы ОГА. Президент Зеленский по сути поддержал Кернеса и Ярославского в противовес своей же облгосадминистрации. К чему это все приведет?
Президент 16 марта собрал олигархов и решил распределить их по регионам для поддержки различных областей, чтобы они сами организовали помощь людям, сами создали антикризисные штабы, сами проводили сбор средств, и почему-то куратором Харьковщины назначил Ярославского - партнера Кернеса, и доверил ему создание областного антикризисного штаба. Ярославский завез из Китая большой груз гуманитарной помощи. В результате в области работают два антикризисных штаба, которые враждуют между собой.
По сути президент признал - он назначил руководить ОГА неподготовленных и не субъектных в политике людей и отдает местную власть олигархам, потому что своим администрациям не доверяет. Александр Турчинов также собирал олигархов в 2014-м - но он предлагал олигархам лично возглавить облгосадминистрации. То есть не дублировал систему управления, а наоборот - делегировал полномочия и персонализировал ответственность. Но Зеленский ответственность не делегирует, а фрагментирует.
В ответ на обвинения Ярославского Кучер сказал, что это он сам создал антикризисный штаб, и обвинил Ярославского в лоббировании личных интересов, а к Кернесу пообещал жесткие меры:
«Он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду. Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес. Я обращаюсь к Кернесу. По моему мнению, в Харьковской области именно он является абсолютно деструктивным элементом, который организовал то, что происходит. Наша реакция будет жесткой, потому что этот человек не занимается теми вещами, которыми должен заниматься мэр огромного города. Он ответит за то, что имеют люди. Есть определенная информация, вы о ней позже услышите от правоохранительных органов».
Но Зеленский сделал ставку на Кернеса и Ярославского - также как раньше это делал Порошенко и Янукович.
Президент доверил региональную политику областных и районных администраций своему другу Сергею Трофимову, не имеющему опыта госуправления и понимания своей работы, который, в свою очередь, передал «кураторство» над Харьковщиной своему товарищу Вадиму Слюсареву, состоятельному пограничнику с интересами на погранпереходе Гоптовка. Слюсарев пробил назначение на Харьков главой ОГА Алексея Кучера и прокурора области Александра Фильчакова. Сам Кучер - адвокат, политической субъектности не имел, и ему изначально дали крайне ограниченные полномочия, без всяких силовиков. Мог ли он стать эффективным управленцем в области, где контроль над госпредприятиями и структурами власти в области давно поделен между Кернесом и Райниным.
Харьковская область сегодня открыта для сепаратизма, потому что здесь обнулилась центральная власть, и это серьезная угроза. И на местных выборах, к которым «Слуги» никакой серьезной подготовки не ведут, партию ожидает поражение и падение результатов по сравнению с парламентскими выборами. Кто усилится? Новый созданный Зеленским антикризисный штаб Кернеса и Ярославского - они имеют богатый опыт «убеждения» бизнесменов в необходимости жертвовать им деньги. Когда кто-то выбрасывает власть под ноги - кто-то ушлый спешит ее подобрать.