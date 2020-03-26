Порошенко предложил Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования

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Правительство Украины должно инициировать создание так называемого "воздушного моста" с Китаем, чтобы максимально оперативно получить необходимые средства защиты и оборудование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Он также предложил включить в антикризисный штаб представителей парламентских фракций. Такой антикризисный штаб, по словам Порошенко, должен принимать необходимые для людей решения и жестко останавливать попытки под прикрытием эпидемии "протянуть" лоббистские решения.

"Сегодня я обратился к премьер-министру для того, чтобы был организован воздушный мост между Китаем и Украиной для того, чтобы аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, защитные маски распределить через 50 антивирусных центров для того, чтобы врачи знали, что они защищены. Будут защищены врачи - будут защищены люди", - подчеркнул Порошенко.

"Вторая позиция - защитить малоимущих. Соцопроса, проведенный в Украине, показывает, что большинство украинцев имеет финансовые ресурсы на месяц - полтора для того, чтобы физически прожить. И ответить этим людям - это сегодня задача власти. Мы предложили сегодня объединиться, я внес предложение войти в антикризисный штаб, и очень приятно, что мое предложение было принято. Под руководством премьер - министра, при участии председателя ВРУ, представительства Офиса Президента, руководителей или лидеров политических партий и фракций парламента этот антикризисный штаб будет нарабатывать не лоббистские "хотелки", которые хотели включить в эти законопроекты, а будет нарабатывать то, что защитит людей и страну", - добавил Порошенко.

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