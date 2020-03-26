На Закарпатье установили 4 блокпоста на перевалах: двумя перекрыли трассу на въезд из других областей, на остальных - проверяют температуру

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На четырех перевалах при въезде в Закарпатскую область установили блокпосты. Двумя перекрыли трассу на въезд из других областей, на остальных - проверяют температуру.

Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)", - отметил Гетьманенко.

Движение будет открыто на двух других дорогах, идущих через Яблунецкий перевал (трасса Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранский перевал (трасса М-06 Киев-Чоп). Всем, кто будет въезжать в область, будут проводить температурный скрининг.

На сегодня в Закарпатской области нет ни одного случая коронавируса

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