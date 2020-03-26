Кличко: Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен

Об этом заявил Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль.
"Также отмечу, что сегодня мы созвали внеочередное заседание Киеврады, чтобы пересмотреть смету города с учетом затрат на борьбу с коронавирусом. Нам нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль. По предварительным расчетам, потери для столицы уже достигают 1 млрд гривен", - заявил Кличко.
И экономика упадёт ещё больше...
Чем больше истерии, тем быстрее попадание в каменный век... И про экономику вообще можно забыть...
закрывайте не только метро и транспорт и мелкий бизнес, но и заводы, фабрики, преприятия, итд... и уж тогда победите коронововирус, ага...
Справка, ни в одной стране мира не закрыто метро, в связи с короновисрусом... Кроме Украины.