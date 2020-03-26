Кличко: Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен

400 18
Кличко: Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по предварительным расчетам, потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен.

Об этом заявил Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль.

"Также отмечу, что сегодня мы созвали внеочередное заседание Киеврады, чтобы пересмотреть смету города с учетом затрат на борьбу с коронавирусом. Нам нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль. По предварительным расчетам, потери для столицы уже достигают 1 млрд гривен", - заявил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коммунальщики регулярно осуществляют дезинфекцию более 11 тыс. многоквартирных домов в Киеве, - Кличко

Коронавирус и карантин
бюджет карантин Кличко COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6 Майкл Козырный
Кличко: Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен - Цензор.НЕТ 731
показать весь комментарий
26.03.2020 13:10
+3 Goldman Sachs
Дебил осилил слово «бюджет»???
показать весь комментарий
26.03.2020 13:09
+3 Василь Грім
главное побольше ада, побольше истерии и идиотских мер вокруг короновируса...
И экономика упадёт ещё больше...
Чем больше истерии, тем быстрее попадание в каменный век... И про экономику вообще можно забыть...
закрывайте не только метро и транспорт и мелкий бизнес, но и заводы, фабрики, преприятия, итд... и уж тогда победите коронововирус, ага...
Справка, ни в одной стране мира не закрыто метро, в связи с короновисрусом... Кроме Украины.
показать весь комментарий
26.03.2020 13:11
Смотреть комментарии