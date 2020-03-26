С начала суток враг выпустил 51 мину из 120- и 82-мм минометов по защитникам Павлополя, потерь нет, - Минобороны

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С начала текущих суток, 26 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз сознательно нарушали Минские соглашения, осуществив 2 минометных обстрела по защитникам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 5:30 утра, в течение более чем часа, по направлению от оккупированного села Шевченко враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам Павлополя.

После 11:10 из миномета калибра 82 мм оккупанты выпустили 5 мин по позициям наших защитников Луганского. Вражеский обстрел велся по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое", - сказано в сообщении.

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В ведомстве сообщили, что боевых потерь в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди укринских защитников нет.