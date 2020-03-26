Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА

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Такое решение приняли в связи с массовым инфицированием коронавирусом медиков в Монастырской районной больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук.

"Такая методика и в Китае применялась. Наша задача - прервать цепь, а тут поможет только самоизоляция", - убежден Богайчук.

Он отметил, что с увеличением количества больных на реализацию такой формулы может не хватить медиков.

"Поэтому мы задействуем врачей-интернов, которые проходили интернатуру в течение трех лет, волонтеров, работников медуниверситета, которые уже работают на "скорой", оказывают там консультативную помощь и готовы помогать больным. Пока справляемся. Сейчас еще готовим тубдиспансер, куда сможем госпитализировать больных. Готовим и другие заведения. Есть предложения относительно помещений от религиозных общин, предоставляют нам под эти меры школы и спортзалы", - рассказал начальник управления.

По его данным, из шести заболевших коронавирусом медиков пока только один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние остальных медработников больницы стабильное.

Он признал, что врачам не хватало средств медицинской защиты. Сейчас, заверил начальник управления, Монастырисская больница обеспечена средствами защиты почти на 100%, так как именно в этом районе эпицентр заболеваемости коронавирусом. Он не смог четко сказать, на сколько времени этих средств защиты хватит.

Напомним, по состоянию на 10:00 26 марта на Тернопольщине зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом.

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