Приказы о VIP-палатах стандартная практика, но Зеленский готов их отменить, - Кличко

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Приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной является стандартной практикой, но в условиях общенациональной эпидемии президент Зеленский готов его отменить.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Оно (распоряжение. - Ред.) было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при Президенте. Документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечении лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", - пояснил Кличко, добавив, что "такая практика была всегда и не только в Украине".

Однако после общественного резонанса мэр Киева разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, "и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять".

"Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны!" - резюмировал Кличко.

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Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.