Проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миноброны.
Действительно, 16 марта имела место непростая ситуация, когда компания-победитель торгов по закупке услуги организации питания для небоевых частей Вооруженных Сил отказалась заключать соответствующие договоры, ссылаясь на пандемию коронавируса, в том числе.
Данная ситуация поставила под угрозу питания около 250 небоевых частей ВС Украины (около 30% от всего состава, которое питается). Однако в результате экстренно принятых мер Министерством обороны была достигнута договоренность с действующими поставщиками питания в упомянутые военные части о продолжении поставок. Также, при поддержке Кабинета Министров вынесен законопроект о продлении договорных отношений с действующими поставщиками, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.
Отмечается, что потребности обеспечивать питанием военнослужащих силами местных органов исполнительной власти нет.
Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на заявления, о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.
А если организовать "кроаткосрочные" проблемы с питанием для паркетных генералов, для Генштаба, для министра обороны, то есть принудительно прекратить давать возможность есть всем этим ублюдкам генералам?
По другому тогда запоют эти недочеловеки.
Привыкли солдат за людей не считать...