Правительство одобрило передачу больницам противоэпидемиологических конфискованных товаров

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Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает безвозмездную передачу учреждениям здравоохранения конфискованных товаров противоэпидемического назначения на время карантина.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

Отмечается, что правительство поддержало постановление "О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы".

"Это постановление дает возможность обеспечить больницы необходимыми сейчас средствами защиты, а следовательно, снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют. Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения", - отметил Гайченко.

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