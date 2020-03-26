Законопроект о проведении онлайн-заседаний Рады достаточно дискуссионный, рассматривать его пока не будут, - Разумков

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Законопроект о возможности проведения пленарных заседаний парламента в режиме видеоконференции является "достаточно дискуссионным", поэтому пока неизвестно, будет ли он выноситься на рассмотрение депутатов на внеочередном заседании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в комментарии журналистам после совещания с участием премьер-министра, представителей правительства, руководства парламента и фракций.

Разумков напомнил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР, но его еще не рассматривал профильный комитет.

Он выразил сомнение в том, что парламент будет рассматривать эти инициативу.

"Эта позиция является достаточно дискуссионной. Поэтому единого понимания - будет ли он внесен или внесен в таком варианте, или, возможно, альтернативном на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании, пока нет", - сказал Разумков.

Напомним, ранее нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что согласительный совет депутатских фракций и групп Верховной Рады проходил в онлайн-режиме.

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