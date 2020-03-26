Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, информирует Цензор.НЕТ.
"Обращаем внимание, что сейчас в Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19. Поэтому, информация для потребителей о возможности приобретения лекарственных средств, имеющих лечебное/профилактическое действие на коронавирус, является незаконной, недобросовестной рекламой, которая может ввести в заблуждение, причинить вред государству и обществу в результате неточности, недостоверности, преувеличения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Госпродпотребслужбу в последнее время стали поступать обращения граждан о распространении рекламы лекарственных средств, которые якобы имеют лечебно-профилактические свойства касательно заболевания COVID-19. Поэтому ведомство подчеркивает, что в случае установления фактов распространения такой рекламы к нарушителям будут приняты меры, предусмотренные статьями 26, 27 Закона Украины "О рекламе" и Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Подчеркивается, что, согласно статье 10 Закона Украины "О рекламе", недобросовестная реклама запрещена.
Госпродпотребслужба предлагает в случае выявления подобной рекламы обращаться в ведомство и его территориальные органы.
Не суйтесь в транспорт, не бейте водителей трамваев за то, что они выполняют распоряжения, правильные распоряжения, властей, а просто СИДИТЕ ДОМА! Не притесь на море, не делайте шашлыки с детьми, не вылизывайте иконы в церквях.
Пожалейте врачей наших, которые ни хрена не защищены , и скоро сами станут самыми большими источниками заражения.
Говорю вам всем это потому, что люблю Украину, не хочу полные морги и вычеркивания телефонов из списка.
Так их нет во всем мире? Или не зарегистрировано в Украине?