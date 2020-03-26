Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба

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В Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19, соответственно реклама средств с якобы подобными свойствами является незаконной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаем внимание, что сейчас в Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19. Поэтому, информация для потребителей о возможности приобретения лекарственных средств, имеющих лечебное/профилактическое действие на коронавирус, является незаконной, недобросовестной рекламой, которая может ввести в заблуждение, причинить вред государству и обществу в результате неточности, недостоверности, преувеличения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Госпродпотребслужбу в последнее время стали поступать обращения граждан о распространении рекламы лекарственных средств, которые якобы имеют лечебно-профилактические свойства касательно заболевания COVID-19. Поэтому ведомство подчеркивает, что в случае установления фактов распространения такой рекламы к нарушителям будут приняты меры, предусмотренные статьями 26, 27 Закона Украины "О рекламе" и Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Подчеркивается, что, согласно статье 10 Закона Украины "О рекламе", недобросовестная реклама запрещена.

Госпродпотребслужба предлагает в случае выявления подобной рекламы обращаться в ведомство и его территориальные органы.

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