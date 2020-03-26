Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба

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Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба

В Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19, соответственно реклама средств с якобы подобными свойствами является незаконной.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаем внимание, что сейчас в Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19. Поэтому, информация для потребителей о возможности приобретения лекарственных средств, имеющих лечебное/профилактическое действие на коронавирус, является незаконной, недобросовестной рекламой, которая может ввести в заблуждение, причинить вред государству и обществу в результате неточности, недостоверности, преувеличения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Госпродпотребслужбу в последнее время стали поступать обращения граждан о распространении рекламы лекарственных средств, которые якобы имеют лечебно-профилактические свойства касательно заболевания COVID-19. Поэтому ведомство подчеркивает, что в случае установления фактов распространения такой рекламы к нарушителям будут приняты меры, предусмотренные статьями 26, 27 Закона Украины "О рекламе" и Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Подчеркивается, что, согласно статье 10 Закона Украины "О рекламе", недобросовестная реклама запрещена.

Госпродпотребслужба предлагает в случае выявления подобной рекламы обращаться в ведомство и его территориальные органы.

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Коронавирус и карантин
вирус карантин лекарства Госпродпотребслужба COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+4 Маркиз
Так вот оно что

Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4792
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26.03.2020 14:02
+4 Татьяна Лайф
Хочу вам назвать одно лекарство. Сидите, блин, дома!!!

Не суйтесь в транспорт, не бейте водителей трамваев за то, что они выполняют распоряжения, правильные распоряжения, властей, а просто СИДИТЕ ДОМА! Не притесь на море, не делайте шашлыки с детьми, не вылизывайте иконы в церквях.

Пожалейте врачей наших, которые ни хрена не защищены , и скоро сами станут самыми большими источниками заражения.
Говорю вам всем это потому, что люблю Украину, не хочу полные морги и вычеркивания телефонов из списка.
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26.03.2020 14:19
+2 Олександр Рем
Заметьте красоту игры: - В Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19,Источник: https://censor.net.ua/n3184530
Так их нет во всем мире? Или не зарегистрировано в Украине?
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26.03.2020 14:06
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