Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль

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шмыгаль

Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых VIP-палат для чиновников.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению премьера, никаких VIP-палат для чиновников быть не может, а палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы.

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Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.

Коронавирус и карантин
больница карантин Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+30 wake up-UA
0-1Maks Kolorto Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9519

Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9723
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26.03.2020 14:19
+21 olele
Володимир Ар'єв

Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях!
Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку!
Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.
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26.03.2020 14:19
+21 18c49ed2
Тупая попытка съехать с темы после волны народного гнева. "Я не я и хата не моя".

Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3505
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26.03.2020 14:20
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