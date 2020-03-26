Больным COVID-19, у которых нет декларации с врачом, будут оказывать медпомощь, - Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что медики окажут помощь всем инфицированным коронавирусом независимо от того, подписана декларация с семейным врачом или нет.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пациенты, которые не подписали декларацию с врачом, все равно должны получить медицинскую помощь терапевта, педиатра или семейного врача по месту жительства. Большое преимущество у тех, кто подписал декларацию (с семейным врачом. - Ред.), в том числе право на бесплатные анализы, так как средства за это государство перечисляет по программе "Деньги идут за пациентом", - сказал Кличко.

Также, по его словам, те, кто подписали декларацию с врачом, могут получить лекарства в рамках программы, которую финансирует город.

"Если вы не подписали декларацию, а заболели и обратились с жалобой на высокую температуру, давление, сильную боль - врач вас осмотрит, проконсультирует, сделает тест и назначит лечение. А в случае необходимости - направит к одному из семи определенных лечебных центров", - подчеркнул мэр столицы.

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