G20 проводит первый в истории виртуальный саммит

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Общение лидеров G20 проходит в закрытом для прессы режиме по настоянию страны-организатора - Саудовской Аравии.
Напомним, с запросом о проведении виртуального саммита обратилось правительство Испании.
"Премьер-министр (Испании) предложил созвать срочный виртуальный саммит для оценки ситуации и выработки плана действий (в связи с пандемией COVID-19). Наследный принц (Саудовской Аравии) выразил согласие и сообщил, что созовет саммит G20 в ближайшие дни", - говорилось в заявлении правительства Испании.