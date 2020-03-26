Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в Госбюджет-2020, - нардеп от "Голоса" Железняк

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Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом Министров изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.

Об этом заявил заместитель глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Было совещание, на нем рассматривались исключительно вопросы, которые предлагал вынести Кабинет Министров. В частности, это создание стабилизационного фонда в бюджете, изменения в Бюджетный кодекс, изменения в государственный бюджет. Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом данные изменения в предложенном виде приняты не будут", - сказал Железняк в четверг.

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Представитель "Голоса" подчеркнул, что показатели, которые были предложены правительством, не являются реалистичными, а сокращение ряда статей расходов местных бюджетов и расходов на образование и медицину в данных условиях просто невозможны. Заместитель председателя фракции также отметил, что ряд положений предложенного законопроекта никак не касаются мер по противодействию эпидемии коронавируса.

"В итоге предложено спикером парламента и поддержано премьер-министром создание Антикризисного штаба под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, которые наработают совместно со специалистами эти изменения и потом вынесут их на рассмотрение Верховной Рады", - добавил нардеп.

От фракции "Голос" в Антикризисный штаб вошел Железняк.

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Как сообщалось, Кабмин намерен предложить ВР законопроект с изменениями в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором предлагает сократить доходы и увеличить расходы на 96 млрд грн. Между тем текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.