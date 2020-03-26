101-летний итальянец поборол коронавирус, - СМИ

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В Италии от коронавируса излечился 101-летний мужчина.

Об этом сообщает il Giornale.it, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, случай невероятного выздоровления зафиксирован в итальянском городе Римини. Там в ночь на 26 марта из больницы выписали полностью излечившегося от коронавируса пациента возрастом более ста лет.

Отмечается, что пациент 1919 года рождения был госпитализирован на прошлой неделе, т.к. получил положительный результат теста на коронавирус.

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