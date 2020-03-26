101-летний итальянец поборол коронавирус, - СМИ

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италия

В Италии от коронавируса излечился 101-летний мужчина.

Об этом сообщает il Giornale.it, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, случай невероятного выздоровления зафиксирован в итальянском городе Римини. Там в ночь на 26 марта из больницы выписали полностью излечившегося от коронавируса пациента возрастом более ста лет.

Отмечается, что пациент 1919 года рождения был госпитализирован на прошлой неделе, т.к. получил положительный результат теста на коронавирус.

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Коронавирус и карантин
вирус Италия карантин лечение COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Вася Шевченко f77d76ba
вот это молодец!!!! дай Бог каждому такой иммунитет!!!!!
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26.03.2020 15:13
+6 Василь Грім
Войдёт в историю...
А вообще в Италии очень много старожилов... 90-100 лет это нормально для Италии...
У нас не доживают до такого возраста.
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26.03.2020 15:13
+6 буков
Трохи позитивчику це добре, здоров'я дідусю.
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26.03.2020 15:15
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