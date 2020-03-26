Кабмин переименовал Минкультуры в Министерство культуры и информационной политики

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Кабмин переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта на Министерство культуры и информационной политики Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее решение Кабинет Министров принял 23 марта.

"23 марта 2020 года правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта Министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении.

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