В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк

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скорая,коронавирус

Сейчас они находятся в областной инфекционной больнице. На стадии подтверждения диагноза находится также один ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

"На сегодняшний день в Запорожье 5 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Все инфицированные вернулись из-за границы. Сейчас они находятся в областной инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. На стадии подтверждения диагноза находится также один ребенок", - говорится в сообщении.

По словам Буряка, тестирование на коронавирусную инфекции проводится в Запорожье, без необходимости отправлять образцы в Киев.

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В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк 01

Коронавирус и карантин
Буряк Владимир Запорожье карантин COVID-19 коронавирус
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+5 Лаур
"Получай зебил гранату !"
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26.03.2020 15:26
+5 Никонор Босой
Це тільки початок.. Саме кумедне почнеться за 2 тижні, коли всі ці кубишки вибухнуть в кожному населенному пункті України... Єдине, що втішає, що ці довбні при владі нікуди не подінуться і ніщо їх не врятує... Forza Italia!! В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 7757
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26.03.2020 15:32
+4 Викол Безхатченко
ЗЕ Вова войдет в историю Украины как самый крупный импортер коронавируса.
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26.03.2020 15:41
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