Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА

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Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА

Начальник управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации Владимир Богайчук сообщил, что COVID-19 заразил шесть врачей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день у нас есть шесть медицинских работников, которые заболели. Некоторые из них находятся на самоизоляции, другие находятся в Монастырской центральной районной больнице", - сообщил Богайчук.

По его словам, по состоянию на четверг в Тернопольской области 15 инфицированных коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Тернопольщине медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию.

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Коронавирус и карантин
карантин ОГА Тернопольщина врачи COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+24 Підлога Маккартні
Ну єто же логично. Раз они лечат короновирусных, то иначе не может быть, и эта цыфра будет расти. Другое дело , что они не обеспечены надлежащими средствами защиты. Зато Радуцкий с зеленским нагрелись на необходимых средствах защиты Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3380
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26.03.2020 15:32
+22 18c49ed2
Да. Это отдельная тема и ее нельзя забывать.

Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1149
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26.03.2020 15:33
+16 18c49ed2
Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 5502
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26.03.2020 15:32
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