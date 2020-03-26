Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и возможных контактов инфицированного, - Федоров

676

Министерство цифровой трансформации Украины на следующей неделе собирается запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 марта написал в Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил: "Пандемия короновируса стремительно изменила привычные уклады жизни, и цифровые технологии становятся еще более эффективными для работы, общения и, главное сегодня, борьбы против пандемии.

Мы подробно разобрали существующий опыт применения цифровых инструментов для предотвращения распространения короновируса - Израиль, Польша, Южная Корея, Италия, Япония, Китай, Австралия и др. Отобрали наиболее полезное и действенное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На образовательном портале "Дія" ежемесячно будут появляться курсы по цифровой грамотности, - Федоров

Федоров заявил: "На следующей неделе мы запустим сразу 3 инструмента:

1. Мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Сразу успокою - никакогоо "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных посредством снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить.

Также приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья.

Следующим шагом станет введение в "Дію" возможности мониторинга возможного контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и т. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять, никакого гео-таргетинга (слежение) и др".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры наживаются на теме коронавируса: IT-специалисты рассказали, как распознать мошенников

Второй инструмент по словам Федорова состоит в том, что запускается "Онлайн-челлендж #HackCorona in Ukraine - национальный конкурс проектов / идей от граждан, направленных на борьбу с эпидемией и поддержкой Украинской в ​​это непростое время. Лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Собираем от доноров хороший бюджет, чтобы провести несколько циклов.

У нас куча цифровых идей и проектов, но сегодня коллективный разум нужен как никогда. Это шанс проявить себя каждому. В жюри челленджа войдут топ-украинские новаторы и представители международных доноров".

Третий инструмент - "Онлайн-платформа бесплатных услуг бизнесу. Сегодня большинство социально ответственного бизнеса предлагают много бесплатных услуг для граждан на период карантина. Мы планируем собрать все услуги на одной платформе", - реєюмировал Федоров.

Также читайте: Минцифры работает над внедрением е-голосования на выборах