В Сумах с 26 марта усилили контроль при въезде в город

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Для противодействия коронавирусу с 26 марта в Сумах введены дополнительные ограничительные меры, которые предусматривают усиление контроля при въезде в город.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумской горсовет, соответствующее решение принял исполнительный комитет города.

В частности, на въезде на территорию Сум создадут шесть стационарных контрольно-пропускных пунктов:

ул. Роменская (около разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 93);

ул. Белопольский путь (в районе дома № 38);

пр-т Курский (около перекрестка "пр-т Курский - ул. Брянская");

ул. Барановская (на конечной остановке общественного транспорта);

ул. Харьковская (в районе разворотного кольца общественного транспорта);

ул. Г. Кондратьева (у дома № 189).

Во время въезда у граждан будут проводить опрос о месте жительства и работы, данные о последних визитах за границу и в другие области Украины, а также об известных им контактах с людьми, у которых обнаружили коронавирус. Также будет проводиться контроль температуры тела водителя и пассажиров транспортных средств, а также санитарный досмотр вещей, багажа и грузов. Кроме этого, всем гражданам, въезжающим и выезжающим из города, необходимо иметь при себе паспорт.

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