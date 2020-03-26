10 вернувшихся из Польши жителей Днепропетровщины доставили на обследование в больницу, - ОГА

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10 жителей Днепропетровщины, которые вернулись из Польши, доставили на обследование в Царичанскую центральную районную больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что люди прибыли в столицу поездом Перемышль-Киев. На вокзале их уже ждали микроавтобусы.

После тщательного обследования людей или отправят домой на самоизоляцию, или на лечение в инфекционную больницу.

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