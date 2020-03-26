"Приватбанк" заявил, что вводит "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса с 1 марта до конца мая

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"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что "кредитные каникулы" введен как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.

"Кредитные каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продукту "Кредитный лимит на счета". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года ", - говорится в сообщении.

В финучреждении добавили, что о порядке введения "кредитных каникул" по этому и других кредитных продуктах клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения.

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