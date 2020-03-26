"Земельной реформы не будет", - Милованов об изменениях в Госбюджет-2020

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Земельной реформы не будет. Сегодня несколько источников опубликовали предложения по изменениям государственных расходов. В результате таких изменений земельной реформы больше не будет. А если будет, то не для людей и маленьких фермеров, а для крупных компаний у кого есть деньги во время кризиса", - заявил Милованов.
"Отменяются:
- возмещение процентов по кредитам на закупку земли
- финансирование фонда гарантирования кредитов для закупки земли
Это означает, что финансовой поддержки для малых фермеров при запуске рынка земли (если он вообще теперь произойдет) больше не будет. И вновь выигрывают те, у кого лучшие связи и больше денег. А развитие села откладывается на потом", - заявил экс-министр.
"Также отменяются:
- вся поддержка с / х производителям. А именно программы поддержки животноводства, развития садоводства, фермерских хозяйств, возмещение расходов на с / х технику (!поддержка промышленности!)
- расходы на создание торговых представительств за рубежом (!а зст будет продвигать наш экспорт?!)
- расходы на продвижение экспорта (!во время кризиса, экспорт становится еще более критическим!)
- обнуляются расходы на инвентаризацию земли (это вообще одна из предпосылок запуска рынка земли и борьбы с коррупцией в агро)
- не будет денег на профилактику заболеваний животных и препараты для исследования этих заболеваний (противоэпизоотические мероприятия)
И наконец отменяется финансирование Фонда национального богатства, который должен наладить контроль за государственными предприятиями, которые не будут приватизироваться. То есть, коррупция в этих предприятиях будет продолжаться", - резюмировал Милованов.
А тепер, це усе відкидають і будуть просто грабувати.