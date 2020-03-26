Никаких VIP-палат нет: ни одного обращения от нас об этом не было, - глава УГО Рудь

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Управление государственной охраны не давало никаких указаний по обустройству палат для охраняемых лиц в киевских больницах.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил руководитель УГО Сергей Рудь, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких VIP-палат нет. Я не знаю, откуда это взялось, кто это делает. Во-первых, ни одного обращения от нас об этом не было. Во-вторых, сейчас я отвезу официальное письмо в КГГА по этому поводу, и мы его обнародуем. В нем мы приостанавливаем действие того приказа, который издала КГГА, не согласовывая с нами", - отметил Рудь.

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По его словам, в УГО надеются, что лица, которых они охраняют, избегут инфицирования короновирусом и их не придется госпитализировать.

"Мы делаем все необходимое, чтобы такого не произошло с нашими охраняемыми лицами. Для этого принимаются все превентивные меры, включая особенности доступа к органам государственной власти. Лучше предотвратить, чем потом возвращаться к этому вопросу", - сказал Рудь.

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Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.