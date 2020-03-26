В Винницкой области коронавирус обнаружили у четырех человек, среди них - ребенок

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В Винницкой области по состоянию на 14.00 четверга 26 марта лабораторно подтверждено Covid-19 уже у 4 человек, в том числе у ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава.

"По состоянию на 14.00 26 марта на территории области зарегистрировано 32 подозрения на Covid-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в том числе, у одного ребенка", - говорится в сообщении

Согласно сообщению, образцы материалов еще от 4 больных исследуются.

Как сообщалось, ранее председатель Винницкой ОГА сообщил, что два случая заболевания Сovid-19 лабораторно подтверждено в четверг, 26 марта, в Виннице и Ладыжине.

Жительница Винницы, в которой подтвердили Сovid-19, работает медсестрой в городском роддоме №2. Медучреждение закрыли на карантин.

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